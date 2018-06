Sangue novo mexe com ataque

Gonçalo Guedes assinou ontem dois dos golos da vitória por 3-0 da selecção portuguesa frente à Argélia, no derradeiro teste antes do Mundial2018, no qual Bruno Fernandes se estreou a marcar pela equipa das ‘quinas’.

O avançado do Valência acelerou para o ‘onze’ de Portugal, com os dois golos obtidos no Estádio da Luz, a oito dias da estreia na fase final, frente à Espanha, fazendo dupla no ataque com Cristiano Ronaldo, perante uma selecção argelina praticamente inofensiva.

O avançado do Real Madrid procurou incessantemente coroar a sua 150.ª internacionalização ‘AA’ com um golo e cedo visou a baliza argelina, num livre directo sobre a direita contra a barreira, sem que João Moutinho conseguisse depois desviar para a baliza, no primeiro minuto, e, aos seis, com um remate de pé esquerdo, ao lado.

Portugal era ‘dono’ da bola e Ronaldo chegou a bater Salhi, aos nove minutos, quando estava em posição de fora de jogo, mas, mesmo com a facilidade na circulação de bola e na chegada à linha de fundo, foi através de um lançamento longo que o primeiro golo chegou.

Aos 17 minutos, William, com uma abertura a meio-campo, desmarcou Bernardo Silva que, já na área argelina, assistiu de cabeça para Gonçalo Guedes dar vantagem à equipa das ‘quinas, com um remate frontal fora do alcance de Sahli.

Perante o desacerto adversário, sobretudo defensivo, Portugal voltou a marcar, aos 37 minutos, com o primeiro golo pela selecção de Bruno Fernandes, num desvio de cabeça a um cruzamento de Ronaldo da ala esquerda.

Brahimi e Mahrez destoavam na seleção africana e, apesar da luta desigual, o portista ainda conseguiu visar a baliza portuguesa antes do intervalo, mas só ganhou um canto.

O arranque da segunda parte repetiu o início do jogo, com Ronaldo à procura do golo e Gonçalo Guedes a marcar. Em dois minutos, o avançado do Real Madrid desaproveitou uma intervenção incompleta de Salhi, arriscou um ‘tiro’ de livre para defesa do argelino e ainda fez um passe - quase remate - para Guedes, que não chegou a tempo.

Tardou três minutos o terceiro golo luso, novamente pelo avançado do Valência, com um remate forte, de cabeça, correspondendo a um cruzamento ‘letal’ de Raphaël Guerreiro, da esquerda, aos 55.

O primeiro remate enquadrado dos argelinos foi protagonizado por Bounedjah, aos 72 minutos, imediatamente antes de Fernando Santos trocar Ronaldo por André Silva.

Aos 82 minutos, os mais de 50 mil presentes na casa do Benfica ainda celebraram novo golo, da autoriza de João Mário, mas o lance viria a ser invalidado pelo VAR devido a um toque com a mão de Gonçalo Guedes.

Perto do fim do jogo, Bounedjah voltou a testar Rui Patrício, que defendeu o cabeceamento do avançado do Al Sadd, mas acabou o encontro com queixas na perna direita.