SANAS resgatou jovem inconsciente

Uma jovem de nacionalidade espanhola, de 16 anos, sentiu-se mal ao início da tarde de ontem e desmaiou num catamarã denominado ‘Golfinho Mágico’, quando navegava a cerca de 200 metros a Sul do Caniço de Baixo.

Para o local foi empenhada uma embarcação salva-vidas do SANAS Madeira, que procedeu ao resgate da rapariga que, entretanto, recuperou os sentidos.

O resgate foi efectuado pelas 12 horas, tendo o desembarque ocorrido pelas 12h15, no cais da praia dos Reis Magos, onde estava já a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz que transportou a turista para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

De referir que esta operação de socorro foi coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal, em articulação com a Associação Madeirense para o Socorro do Mar e o Serviço Regional de Protecção Civil. A.F.