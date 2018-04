SANAS resgata turistas arrastados pelo mar

O SANAS Madeira foi ontem à tarde accionado pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal para resgatar um casal de turistas, de nacionalidade alemã, que se encontrava em apuros no mar do Seixal.

Os estrangeiros, de 36 e 39 anos, foram arrastados por uma onda quando estavam a nadar nas piscinas naturais do Seixal e não conseguiram regressar a terra devido à corrente.

Os turistas foram resgatados às 13h46 e desembarcaram às 14h07 no Cais do Porto de Abrigo do Seixal, onde se encontrava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

O homem não tinha ferimentos mas a mulher necessitou de assistência médica porque apresentava algumas escoriações no corpo. Foi transportada de ambulância para o Centro de Saúde de São Vicente, onde ficou em observação.

O Comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

Esta operação de resgate foi coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.