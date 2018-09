Frederico Rezende, até agora presidente da Associação Madeirense de Socorro no Mar - SANAS, apresentou a sua demissão do cargo que ocupava há alguns anos. Tudo porque há uma incompatibilidade com as funções de administrador da empresa Tecnovia, que será concorrente da associação no concurso de concessão dos estaleiros navais de Água de Pena.

Segundo contou ao DIÁRIO, esta era uma...