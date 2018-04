O SANAS Madeira foi ontem accionado pela Autoridade Marítima para prestar apoio a duas embarcações que se encontravam em dificuldades, no Funchal e na Calheta.

Uma delas estava a cerca de 30 milhas da Calheta e precisou de auxílio porque apresentava problemas de motor, tendo sido rebocada até à Marina do Funchal. A outra estava na baía do Funchal e apresentava igualmente problemas ao nível do motor. A.F.