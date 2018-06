‘Salinas’ adia uma semana a abertura da piscina

Das 54 praias este ano oficialmente identificadas na Região, a época balnear já vigora em 36 das 37 águas balneares que indicaram os primeiros dias de Junho (1 e 2) para o arranque oficial. O problema é que nem todas estão a funcionar conforme previsto/exigido. Conforme o DIÁRIO fez referência na sua edição de passado sábado, mantém-se elevado o nível de incumprimento das obrigações a que estão sujeitas as qualificadas praias de banhos (21). Tudo porque a maioria destes espaços que ‘estão obrigados’ a assegurar vigilância a banhistas no período de duração indicado para funcionamento da época balnear, continuam sem nadadores-salvadores. Nestes casos e enquanto a situação não é regularizada, o acesso a estes locais devem estar assinalados como ‘praia sem vigilância’. O mesmo será dizer que ficam ‘desclassificadas’ de praias de banhos enquanto não assegurar os requisitos exigidos no Edital de Praia.

Realidade que infelizmente já se tornou prática habitual nesta altura do ano.

No rol das 12 ‘praias de banhos’ que já deveriam estar a funcionar como tal desde o fim-de-semana, inclui-se o Complexo Balnear das Salinas, em Câmara de Lobos, que também falhou a pretensão de garantir o normal funcionamento no arranque da época balnear. Esta praia de banhos deveria estar a funcionar desde o passado sábado, 2 de Junho, conforme indicado no ‘mapa’ da Portaria que identifica as águas balneares e qualifica as praias de banhos em 2018, mas está ainda encerrada.

“Se tudo correr conforme previsto, a entrada em funcionamento das Salinas acontecerá no próximo sábado, dia 9”, disse o presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, instituição responsável pela gestão da referida infra-estrutura balnear.

O atraso de uma semana fica a dever-se aos trabalhos de reparação em curso no dito complexo balnear, que foi também muito fustigado pelo último temporal, já lá vão três meses.

A garantia do autarca é que quando reabrir o Complexo Balnear das Salinas, o mesmo estará em plenas condições de funcionamento, ou seja, terá também assegurada a presença de nadadores-salvadores, de acordo com as exigências do respectivo Edital de Praia que é concedido pela Capitania do Porto do Funchal, depois de feita vistoria ao espaço e respectivos equipamentos e assegurada a obrigatória vigilância.

Além desta há outras 11 praias de banhos ainda sem edital. Oito no Funchal - Areeiro, Praia Nova, Formosa, Doca do Cavacas, Ponta Gorda, Gorgulho (Gavinas), Complexo Balnear do Lido, Santiago e Barreirinha –, duas em Santa Cruz – Reis Magos e Palmeiras – e uma no Porto Santo – Calheta.

Recorde-se que este ano estão identificadas 46 águas balneares na ilha da Madeira e 8 em Porto Santo. Deste contingente 29 estão qualificadas como praias de banhos (vigilância), 25 destas localizadas na Madeira e as restantes 4 em Porto Santo.

Note-se que o período de época balnear é variável, consoante a data indicada para o efeito por cada concessionário. Na Região começou a 1 de Junho em 35 das 54 águas balneares, mas só atinge o pleno das praias a 2 de Julho, data indicada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava para o arranque oficial nos quatro espaços balneares do concelho: Ribeira Brava, Tabua, Calhau da Lapa e Fajã dos Padres.

Seis bandeiras já hasteadas

Nem tudo são notícias ‘sombrias’ neste início de mês que marca a chegada do Verão. Nove praias de banhos já funcionam em pleno. Na ilha da Madeira tal acontece nas Piscinas Naturais de Porto Moniz, Complexo Balnear da Ponta Delgada, Hotel Orca Praia – Areeiro (Funchal), Galomar e Rocamar (ambos no Caniço), e também no Clube Naval do Funchal, que cumpriu à risca o arranque da época balnear previsto para o último sábado, dia 2. Dia igualmente aproveitado fazer hastear a sua 17ª Bandeira Azul, tornando-se na praia privada da Região que detém este galardão há mais tempo.

No Porto Santo o mesmo acontece em três praias: Fontinha, Cabeço da Ponta e Ribeiro Salgado. Espaços balneares que também cumprem com os 26 requisitos obrigatórios, entre os quais, a qualidade do mar, classificada como excelente, a segurança, os equipamentos e as actividades de sensibilização ambiental, e por isso hastearam esta terça-feira a Bandeira Azul.

Das 14 este ano atribuídas a praias da Região, seis já foram desfraldadas.