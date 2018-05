Salesianos organiza sexta ‘Festa Mais Futebol’

Pela sexta vez consecutiva a Escola Desportiva MAIS Salesianos Funchal, da Fundação Real Madrid organiza a sua ‘Festa Mais Futebol’.

O torneio realiza-se a 2 e 3 de Junho de 2018 e é aberto inscrições a centros sociais, casas do povo e equipas federadas. O intuito é envolver todos numa festa à volta do futebol, apesar de contar ainda com actividades ligadas ao futsal, madeirabol e kayak polo.

O vencedor do torneio será a equipa que somará mais pontos em todas as modalidades. Os escalões que serão contemplados são: traquinas, infantil A, infantil B e iniciados no sector masculino. Quanto aos femininos foram divididos em dois escalões: infantil (2007 a 2010) e juvenil (2002 a 2006). O evento tem como objectivo a angariação de fundos do serviço social dos Salesianos Funchal, visando, dar mais a mais crianças e jovens que se encontram inscritos no serviço.