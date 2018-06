Salah está com ‘pé fora’

A anfitriã Rússia venceu ontem o Egipto por 3-1 e ficou muito perto do apuramento para os oitavos-de-final do Mundial’2018.

Em São Petersburgo, os comandados de Stanislav Cherchesov dominaram durante quase toda a partida e, depois do 5-0 aplicado à Arábia Saudita na jornada inaugural, estão próximos dos oitavos, somando seis pontos, enquanto os egípcios perderam com o Uruguai (1-0) na primeira ronda e estão próximos da despedida.

Os bons resultados permitem aos líderes do Grupo A apurarem-se já hoje, desde que a Arábia Saudita não vença o Uruguai, enquanto o Egipto, mal liderado pela estrela Salah, que parece não estar nas melhores condições físicas, precisa que os sauditas ganhem para não dizer já adeus ao torneio.

Cheryshev, que tinha ‘bisado’ na primeira partida e já tem três golos, a par de Cristiano Ronaldo, e Dzyuba, que também ‘faturou’ na ronda inaugural, voltaram a marcar para uma Rússia sem dificuldades de atirar à baliza, mesmo que o Egipto, pouco esclarecido na frente, tenha tido mais posse de bola (53%).

Os oito golos marcados nos dois primeiros jogos são o melhor registo de anfitriões em Mundiais, um recorde agora partilhado pelos russos com a Itália, que mantinha o recorde sozinha desde 1934, ano em que a prova se disputava por eliminatórias. Os russos, que entraram no torneio no 70.º lugar do ‘ranking’ FIFA, o pior registo das 32 seleções presentes, perante os ‘faraós’, que seguem no 45.º, foram melhores e justificaram o triunfo.

Poderão ser adversários de Portugal nos quartos-de-final. Mas falta confirmar muita coisa.