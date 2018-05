Saiu ‘Karius’ a entrada de Bale

O Real Madrid conquistou ontem a sua terceira Liga dos Campeões consecutiva, 13.ª da sua história, ao vencer o Liverpool, por 3-1, em Kiev, numa partida em que brilhou o galês Gareth Bale, autor de dois golos.

Num jogo discreto para o madeirense Cristiano Ronaldo, a chave do sucesso do treinador Zinedine Zidane foi Gareth Bale, que saiu do banco para marcar dois golos, um de bicicleta, aos 64 minutos, e outro com um remate de longe, aos 83, com culpas para o guarda-redes do Liverpool.

Numa final que terminou cedo para o egípcio Mohamed Salah, substituído por lesão aos 30 minutos, destaque ainda, pela negativa, para o guarda-redes alemão do Liverpool Loris Karius, que ‘ofereceu’ dois golos aos ‘merengues’.

O Liverpool teve um bom início de jogo, empurrando o Real Madrid para a sua área defensiva e dificultando ao máximo a construção de jogo dos espanhóis, mas aos 30 minutos perdeu parte do seu fulgor com a saída do egípcio Mohamed Salah, por lesão.

O Real Madrid tirou partido dessa situação para ‘crescer’ no jogo e criar três oportunidades de perigo de rajada ainda antes do intervalo, por Cridstiano Ronaldo, aos 43 minutos, Nacho, aos 45, e Karim Benzema, aos 45+2.

Na segunda parte, mantendo a mesma toada com que fechou a primeira, o Real Madrid chegou mesmo à vantagem por Benzema (1-0), aos 51, no aproveitamento de um erro monumental do guarda-redes Loris Karius.

O Liverpool reagiu da melhor forma à oferta do seu guarda-redes, que atirou a bola contra o pé de Benzema, e chegou ao empate por Sadio Mané (1-1), aos 55 minutos, com um desvio na cara de Keylor Navas, após cabeceamento de Dejan Lovren.

O galês Gareth Bale entrou no jogo aos 61 minutos, por troca com Isco, e foi ainda a tempo de desenhar um dos momentos mais belos da final de Kiev ao apontar o segundo golo do Real Madrid (2-1), aos 64, de pontapé de bicicleta, a centro de Marcelo. O Liverpool voltou a reagir com senegalês Sadio Mané a rematar à base do poste da baliza merengue. mas aos 83 minutos, o Real Madrid aumentou a vantagem para 3-1 por Gareth Bale, que fez o seu segundo golo na final, num lance em que o guarda-redes alemão Loris Karius, com uma má abordagem ao remate de longe do galês, volta a ter sérias culpas.