Saio com o dever cumprido e não deixo dívidas

Rui Zacarias está de saída da presidência da Associação de Motociclismo da Madeira, cargo que desempenha há 34 anos. Ao todo são 41 anos à frente do motociclismo na Região, pois tudo começou ainda antes da criação da associação. Na hora da saída, assegura que se vai manter ligado às motos, ou não fosse esta uma das paixões da sua vida.

Ao fim de todos estes anos de dirigismo, sai com a consciência do dever cumprido? Penso que o dever cumprido está. Foram 41 anos dedicados à modalidade e está na hora, de facto, de dar o lugar aos outros para poderem trabalhar. Foi uma vida dedicada ao motociclismo em que praticamente acabei por não ver os meus filhos crescerem, mas fiz tudo isto com prazer e tive sempre o apoio de toda a família. Sem eles não era possível cumprir estes 41 anos à frente do motociclismo.

Qual a razão que o leva a deixar o cargo? Saio por uma questão pessoal. Como já disse, são muitos anos à frente do motociclismo, acho que chegou a altura certa para dar o lugar aos outros. Quero dedicar este meu tempo a outras coisas importantes da minha vida, mas continuarei a colaborar com a maior dedicação, desde que precisem de mim. Não posso é estar a tempo inteiro na associação, até porque há outras pessoas capazes de dar seguimento ao trabalho que foi feito. Penso que aqueles que vão continuar têm todas as condições para fazer um bom trabalho, dando continuidade e talvez até fazendo melhor do que eu fiz. Porque chegamos a uma certa altura em que, por estarmos muito tempo ligados a uma modalidade, acabamos por parar no tempo, até por questões de ideias.

Teve o cuidado de preparar a sua sucessão... Penso que sim. Já estou a preparar a minha saída desde Novembro do ano passado, já tinha alertado os pilotos, as pessoas amigas e até as entidades oficiais de que estava na hora de partir. A Associação de Motociclismo hoje tem seis modalidades, isso obriga a ter de trabalhar com as diferentes comissões de cada modalidade e a reunir praticamente todos os dias da semana, ajudando desde o planeamento de provas às formações. É um trabalho exigente, que terá de ser feito por outros, porque estou um pouco cansado destes anos todos a trabalhar em prol do motociclismo. Contactei várias pessoas e houve a disponibilidade do Nélio Olim em dar continuidade ao meu trabalho. É uma pessoa dedicada, com quem já trabalho há muitos anos e que vai contar na lista com outros elementos experientes que trabalhavam comigo.

Vai manter-se no cargo de delegado da Federação Portuguesa de Motociclismo na Madeira? Tive o convite da federação para continuar no cargo, aceitei-o e agora estou a arranjar uma equipa para trabalhar comigo, porque senão teria de estar presente eu próprio em todas as provas. E não é isso que quero, quero transmitir essa responsabilidade a outras pessoas que têm competência para fazer esse trabalho. Até chegar ao dia em que essas mesmas pessoas possam dar continuidade e assumir também essa minha função.

Recuando no tempo, quando é que iniciou mesmo a sua ligação ao motociclismo? Foi em 1976, quando participei numa rampa. Depois, com alguns amigos começámos a organizar provas em nome no Motocross Clube Madeira, juntamente com o senhor Juvenal Silva, no Santo da Serra. A partir daí corri mais uma ou duas provas e passei a presidente do clube, organizando provas até 1981. Depois tivemos que sair do Santo da Serra, passámos para o Chão da Lagoa e até tentámos fazer uma pista no Chão dos Terreiros, de onde fomos corridos pela Guarda Florestal. Coisas da juventude... Mais tarde, em Dezembro de 1984, fundámos a Associação de Motociclismo da Madeira, que já incluía nos seus estatutos as diversas modalidades iria poder receber. Começámos a organizar as provas de todo-o-terreno, depois passámos para as rampas. Mais tarde houve a ideia de fazer um ‘free style’ na Madeira, mas antes disso ainda tivemos um grande evento, o ‘Madeira Trophy’ que envolveu 107 estrangeiros com motas clássicas a competir nas estradas da Matur, e no ano seguinte o ‘Porto Santo Trophy’ com 99 pilotos estrangeiros. Foi pena não ter havido apoios para darmos continuidade a esse evento, que juntava vários antigos campeões do mundo.

Como é que analisa o desenvolvimento do motociclismo na Madeira, nas suas diversas variantes, ao longo destes anos? Ao contrário do que se possa pensar, o motociclismo na Madeira não começa com o motocross mas sim com o trial, no Santo da Serra. Eu não acompanhei essas provas, mas há pessoas dessa altura que se recordam. Quando ao motocross, nos primeiros anos andávamos de motas 50 cc e na altura não havia protecções para o corpo, usávamos joelheiras e cotoveleiras dos guarda-redes de futebol e não tínhamos sequer botas. Depois, naturalmente, as coisas começaram a evoluir e aqueles que eram melhores e tinham mais possibilidades financeiras começaram a modificar as motas e a adquirir outras mais competitivas. O motocross cresceu bastante até 1992, nós chegámos a fazer mangas de qualificação no Chão da Lagoa com 80 pilotos, depois diminuiu um pouco a participação, digamos que não houve um grande crescimento ao nível de atletas. Felizmente apareceram as camadas jovens, de onde surgiram pilotos como o Dércio Gouveia, o Ricardo Gonçalves e outros, que foram compondo o número de participantes. Os dois últimos anos foram bons para o motocross e para o todo-o-terreno, houve também abertura para a supermoto, que está a crescer, portanto as coisas foram-se desenvolvendo de forma planeada, embora nem sempre como nós queríamos.

Como perspectiva o futuro das várias modalidades ligadas à associação? A ideia passará por dar continuidade ao motocross, todo-o-terreno, ‘free style’ e supermoto, mas acho que a Madeira tem todas as condições para fazer provas de trial, com as suas ribeiras e restante orografia.

Ao longo destes anos foi difícil conciliar os interesses dos diversos clubes? Vou ser sincero, as piores reuniões que tive dentro da associação foram com os clubes de mototurismo. Porque temos de fazer um calendário e a minha ideia foi que os clubes não organizassem passeios no mesmo dia. Mas como alguns tinham mesmo de coincidir, decidimos que se um fosse para Este, o outro iria para Oeste. Havia essa descoordenação e a associação conseguiu solucionar. Por exemplo, no Dia do Motociclista estavam a acontecer muitos acidentes, porque havia clubes a organizar diferentes passeios. Chamei-os à associação e decidimos fazer um único passeio. Já tem três anos que tal acontece e penso que esse trabalho em conjunto tem resultado.

Ao longo destes anos teve certamente também alguns momentos menos bons... Tive muitos altos e baixos na minha vida no motociclismo, mas foram sempre mais momentos bons do que maus. Já tive questões com pilotos, alguns protestos, mas conseguimos ultrapassar tudo isso. Saio com amizade com todos os pilotos, não saio com inimigos no motociclismo, desde dirigentes, entidades e pilotos. Tentei sempre resolver as coisas de forma pacífica e com diálogo. O que às vezes não era fácil, principalmente no motocross, em que os pilotos correm juntos e pode surgir mais facilmente os atritos e também algumas maldades. Ao longo da minha vida houve dois ou três protestos que chegaram à federação, tudo o resto foi resolvido na Madeira. É por isso que saio de consciência tranquila, com uma associação praticamente a zeros em termos de contas, embora tenhamos verbas a receber. As pessoas que vão tomar conta da associação sabem que não há dívidas e acho que isso é bom para quem inicia um trabalho.

Há algum episódio mais delicado em que teve de intervir? Quando os campeonatos já estão mais ou menos decididos, alguns pilotos tentam que a última prova não se realize. Só que eu tenho uma forma muito própria de lidar com isso e aconselho as próprias organizações: quem está, está, quem não está, não está, e se for preciso arranja-se outros pilotos para estarem à partida. Isso faz com que aqueles que querem ganhar campeonatos fora da pista tenham mesmo de participar. E vi muitas coisas dentro do motociclismo, desde incidentes entre as próprias equipas, mas são coisas que acontecem dentro de qualquer modalidade. E eu procurei sempre chamá-los à razão. No motocross também vi pais a maltratar os filhos e eu próprio tomei uma posição, porque isso é algo que não admito.

Há alguma coisa que o deixe desgostoso nesta hora da saída? Tenho pena que a associação não tenha ainda um espaço em condições. Mas pronto, não tem sido possível, da minha parte trabalhei para que isso acontecesse. Às vezes uma modalidade pode ser vista de uma maneira que não a favorece em comparação com outra, mas é preciso ter com conta que não é só o número de pilotos que conta. O desporto não é só para os que praticam é também para aqueles que assistem. E temos também que dar condições a todos. No nosso caso, a maioria dos clubes têm melhores instalações do que a própria associação. Isso é um dos objectivos que não consegui atingir e que me deixa triste. Infelizmente não temos condições para reunir os 14 clubes filiados e recebê-los com a dignidade que merecem. Mas penso que com esta nova direcção, irá surgir mais dinâmica e iremos atingir esses objectivos.

Os apoios oficiais atribuídos ao motociclismo são justos? Penso que não. Acho que as modalidades individuais deveriam ter outro tratamento dentro da plataforma desportiva. É que, por exemplo, nós acabámos por ter dois campeões no mesmo ano. Além disso, o desporto motorizado tem exigências que as outras modalidades não têm. Repare: os campos de futebol estão montados, os pavilhões estão montados - às vezes sem ninguém lá dentro - mas uma prova de motocross ou de todo-o-terreno obriga a dias e dias de montagem daquela pista. E são máquinas a trabalhar, são pessoas que é preciso mobilizar para consertar varandas e marcar a pista, enfim há mil e uma coisas para fazer. Acho que os apoios deviam ser mais específicos em relação a algumas modalidades. Repare que o motociclismo deve ser das poucas modalidades que não recebeu apoios a nível de infra-estruturas. Temos a pista das Carreiras desde 1987 e até tivemos que vender os contentores que lá estavam para a sucata, porque estavam degradados, vandalizados e davam uma má imagem ao local.

Sente que ajudou a mudar a imagem dos motociclistas na Madeira? Julgo que sim. Nos anos 80, quem tinha mota na Madeira era mal visto. E não eram muitos os que andavam de mota. Felizmente isso conseguiu-se ultrapassar. Hoje em dia a mota já é um meio de transporte considerado na Região e que tem ajudado à circulação do trânsito, nomeadamente no Funchal. O próprio respeito que as pessoas têm pelas motas mudou bastante. Antigamente havia condutores de carros que passavam por cima das motas e fugiam. E depois lá tínhamos nós, motards, que irmos buscá-los a casa para assumirem as suas responsabilidades. Hoje isso já não acontece, há um respeito muito maior por quem anda de mota. No passado, havia muitas situações envolvendo taxistas e motas, hoje muitos deles têm motas. Na própria PSP, há imensos agentes com motas, o que não se via antigamente.

Há alguma coisa que ache que tenha ainda de ser feita em prol dos motociclistas madeirenses? Estou a tentar formalizar uma associação em defesa de todos os motociclistas madeirenses. Acho que tem que haver essa associação, tendo em conta que em muitos dos acidentes os motociclistas não estão seguros sob o ponto de vista jurídico e acabam por não ter defesa. Estamos a tentar criar essa associação para assegurar essa mesma defesa. Eu sei o que é passar por isso, tive um acidente muito grave, estive muito tempo internado, passei muito tempo nos cuidados intensivos e levei dez anos para resolver esse acidente de que fui vítima. E alguns motociclistas ainda estão a passar pelo mesmo. Queremos assegurar esse apoio às pessoas que não têm possibilidades financeiras de se defender e aos seus familiares.