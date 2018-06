Saída de Daniel Ramos ‘fechada’ com o Chaves

Daniel Ramos vai mesmo ser o treinador do Desportivo de Chaves. O DIÁRIO sabe que já há acordo entre o Marítimo e o clube flaviense e que a transferência do treinador será ultimada em breve.

A rescisão do contrato deverá acontecer nas próximas horas, com o Marítimo a ser ressarcido de uma compensação monetária, tal como era exigência do presidente verde-rubro Carlos Pereira para deixar o treinador sair.

Recorde-se que os dois clubes estavam há já algum tempo a negociar a transferência de Daniel Ramos - cujo contrato com o Marítimo tinha validade por mais uma temporada - mas até agora não tinha sido possível chegar a acordo entre as partes. Inicialmente o clube verde-rubro exigia 150 mil euros nesta negociação, sendo que 120 mil dizia respeito unicamente à saída de Daniel Ramos. Os outros 30 mil euros eram referentes a dois elementos da equipa técnica, nomeadamente Renato Pontes e Tiago Sousa.

Posteriormente, o Marítimo aceitou baixar esse valor compensatório para permitir a saída dos três técnicos, no entanto existia ainda um diferencial de 15 mil euros entre a verba pretendida pelos verde-rubros e aquilo que o Desportivo de Chaves pretendia pagar. Mas, entretanto, a vontade do treinador em ir embora acabou por prevalecer.

Recorde-se que Daniel Ramos chegou ao Marítimo na temporada 2015-16, oriundo do Santa Clara, para render o brasileiro PC Gusmão. Na altura, o Marítimo teve de desembolsar 60 mil euros ao clube açoriano para garantir o treinador.