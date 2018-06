Sai Marco Cabral, entra Miguel Ângelo

Marco Cabral já não presta funções na Presidência do Governo, isso mesmo foi transmitido a diversos colegas através de uma mensagem de despedida. “Obrigado pela vossa colaboração. Estarei sempre disponível para o que precisarem. Boa sorte para quem me substituir. Estarei sempre disponível para ajudar”. Uma surpresa para alguns que não contavam com esta saída repentina de um cargo com a importância que tem.

Marco Cabral foi nomeado adjunto do gabinete do Presidente do Governo em Outubro de 2016.

Foi entre 1992 e 2001 jornalista, apresentador, realizador de informação e coordenador substituto do desporto da RTP-Madeira, empresa de onde saiu para assessorar o então vice -presidente do executivo madeirense, João Cunha e Silva.

No actual governo começou por ser assessor na secretaria do Ambiente.

Miguel Ângelo da Silva Rodrigues vai substituir Cabral na Quinta Vigia. O antigo jornalista do DIÁRIO, Notícias da Madeira e Jornal da Madeira já assessorou o ex-secretário Regional de Finanças, Rui Gonçalves, estando neste momento a trabalhar com Amílcar Gonçalves, na Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

Miguel Ângelo deve ser nomeado oficialmente dentro de alguns dias. V.H.