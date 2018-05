SAD masculina termina com vitória no Avanca

Terminou com uma vitória no recinto do Avanca por 32-31, a temporada 2017/2018 para o Madeira Andebol SAD.

Um registo que assinalado por um ano particularmente complicado com três frentes competitivas, Campeonato Nacional, Competição Europeia e Taça de Portugal, onde um grupo curto de opções acabou por atingir um registo muito positivo. Uma meia final europeia, a presença no grupo A depois relembre-se de uma grande recuperação na tabela classificativa e ter ficado às portas da final a quatro da Taça de Portugal. Ontem em Avanca um encontro sem nada de importante para ser jogado a não ser a dignidade pela conquista dos últimos três pontos da temporada. Ontem o domínio foi todo do Madeira SAD

O Madeira Andebol SAD apresentou-se com, Hugo Lima (2), Bruno Moreira (5), João Martins, Diogo Gomes, Daniel Santos (1), Luís Carvalho, João Miranda, Elledy Semedo (13), João Gomes, Gustavo, João Pinto (10), Oleksandr (1).