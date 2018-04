SAD e Sports procuram lugar na final four

O feriado do 25 de Abril é também dia para grandes decisões no que concerne ao andebol feminino madeirense, nomeadamente para o Madeira Andebol SAD e Club Sports Madeira.

Isto porque se disputa os quartos-de-final da Taça de Portugal, momento que vai decidir quais os quatro emblemas que seguiram para a tão ambicionada final a quatro.

Pelas 15 horas o Madeira Andebol SAD actua em casa do Assomada em Oeiras, enquanto a Norte, na Maia, o CS Madeira defronta o Maia pelas 17 horas. Esta eliminatória conta ainda com um competitivo Alavarium/Colégio de Gaia e o Juventude de Lis/ Colégio João de Barros.

Para as duas equipas da Região está pois lançado o desafio de poderem estar na fase derradeira desta prova a segunda mais importante do seu calendário na época. Duas partidas que índices de dificuldade acrescidas até porque nesta altura da época todos desejam os melhores palcos. No caso do Madeira SAD, este é também um encontro a requerer imensos cuidados pois já este sábado inicia frente ao Colégio de Gaia a disputa da final do campeonato nacional da I Divisão. Para os Sports da Madeira o desafio de contrariar a mais valia do Maia, num jogo onde as madeirenses nada têm a perder. Relembre-se que a Taça de Portugal na época passada foi ganha pelo Colégio de Gaia. Antes o CS Madeira surpreendeu ao vencer na época 2015/2016, quebrando um domínio avassalador do Madeira Andebol SAD que venceu este troféu durante 17 temporadas consecutivas.