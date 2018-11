SAD e Sports brilham em jornada complicada

Duplas e importantes vitórias para os dois emblemas madeirenses participantes no Campeonato Nacional da I Divisão de andebol feminino. Ontem, no fecho de um fim-de-semana que também contou com a disputa uma eliminatória da Taça de Portugal, Madeira Andebol SAD e CS Madeira superaram com muita competência duas partidas que, em outras circunstâncias, seriam eventualmente mais fáceis,...