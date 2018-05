SAD derrota campeão

Melhor não podia ter sido a recepção do Madeira Andebol SAD a novo campeão nacional da I Divisão, o Sporting. Vitória dos madeirenses por 31-29, com 16-13 ao intervalo, resultado igualmente favorável aos andebolistas comandados pelo técnico Paulo Fidalgo que assim arrancam e logo frente ao novo campeão nacional a primeira vitória na fase final, isto com oito jornadas disputadas.

Ontem muito para além dos meritórios três pontos conquistado pela SAD assinale-se o fantástico ambiente que se viveu no Pavilhão do Funchal. A claque do Sporting ocupou mesmo ‘meio’ pavilhão obrigando a medidas adicionais de segurança. Um ambiente de festa afinal bem acompanhado pelos adeptos madeirenses muitos a ficarem fora do Pavilhão pois as portas fecharam logo no início do encontro. Duas festas com muito fair play o que se deve sempre destacar. Do jogo e pese embora o Sporting tenha vindo ao Funchal já com o título, este facto em nada retira o mérito ao êxito do Madeira SAD. Paulo Fidalgo e os seus jogadores estão de parabéns pois demonstrarem uma enorme dignidade e porque num encontro sem nada a perder pelo contrário os madeirenses exibiram-se a uma nível fantástico. A SAD alinhou com Hugo(5), Bruno (6), Miranda (3), Semedo (9=, Gomes (1), João Pinto (6), Oleksandr (1), Martins, Diogo, Daniel, Luís, Bernardo, João Fernandes e Gustavo.