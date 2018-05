SAD de regresso para receber o Benfica

O Madeira Andebol SAD está de regresso ao campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos para defrontar esta quarta-feira, pelas 19 horas, no Pavilhão do Funchal, a formação do Benfica. Este encontro da 6.ª jornada, grupo A, da fase final, surge menos de uma semana depois dos madeirenses terem estado envolvidos na disputa das meias-finais da Taça Challenge frente ao gregos do AEK.

Agora focados apenas no campeonato nacional a equipa comandada pelo técnico Paulo Fidalgo foca-se sobretudo em contribuir para o bom espectáculo sem que isso retire de modo algum o foco em fazer pontos. Nesta partida como em todas as do grupo A, tem sido uma tarefa bem complicada para o plantel do Madeira SAD ainda por cima a receber o Benfica que se quiser manter em aberto a luta pelo título agora praticamente só com o Sporting, não poderá perder pontos na Madeira.

Esta fase final é liderada pelo Sporting com 56 pontos seguido pelo Benfica com 49 pontos. O FC Porto soma 46, seguido pelo ABC com 43, Avanca com 41 e Madeira Andebol SAD com 33 pontos. Esta ronda já tem duas partidas realizadas. O Sporting foi a Braga vencer o ABC por 32-30 e o FC Porto foi surpreendido pelo Avanca em casa sofrendo uma derrota por 35-31. H. D. P.