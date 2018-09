O sacrário da Capela do Terreiro da Luta foi roubado no passado dia 18 de Junho. A informação veiculada pela Diocese do Funchal dá conta de que a porta principal foi arrombada e os ladrões roubaram o sacrário de talha dourada.

O crime estará a ser investigado pela Polícia Judiciária, autoridade com a competência das investigações relacionadas com arte sacra.