“Sabe-se que ele vai passar, a dúvida é o trajecto”

“Tempestade tropical Leslie pode atingir a Madeira”, escrevia o DIÁRIO na sua edição digital da última segunda-feira, 8 de Outubro, com continuidade na edição em papel de 9 de Outubro. Com o agravamento da situação, o DIÁRIO faria um novo artigo, na edição em papel, na quarta-feira, 10 de Outubro, desta vez com destaque de capa, intitulado “Tempestade ‘Leslie’ na rota da Madeira...