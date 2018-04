Sábado de decisão na I Divisão

Porto da Cruz ou Andorinha. Um deles será, hoje, campeão da I Divisão regional de futebol, num sábado de decisões. O Porto da Cruz entra para a última jornada na frente da classificação, com um ponto de vantagem sobre o Andorinha, mas tudo pode acontecer na derradeira ronda da competição. Ambas as equipas já asseguraram um dos objectivos da temporada, a subida de divisão, mas hoje querem a cereja no topo do bolo, o que passa pela conquista do título.

Ambos os jogos estão marcados para as 18h15. O Porto da Cruz visita o Cristiano Ronaldo Campus para defrontar o Choupana. Já o Andorinha joga em casa, diante do Carvalheiro.

O triunfo garante, desde logo, o título da I Divisão ao Porto da Cruz, sem qualquer necessidade de contas suplementares. Em caso de empate em ambos os jogos o Porto da Cruz também garante a conquista do título.

O Andorinha tem vantagem no confronto directo com o Porto da Cruz (venceu 2-0 fora e perdeu 2-1 em casa). A equipa de Santo António sagra-se campeã se vencer e o Porto da Cruz empatar ou perder. Ou então se empatar e o Porto da Cruz perder, beneficiando aí da vantagem no confronto directo.