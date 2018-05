S. Vicente reduz passivo em 55% mas tem dívidas de 2009

De acordo com o vice-presidente da Câmara Municipal de São Vicente as contas da autarquia são fáceis de explicar: “A dívida em Outubro de 2013”, ou seja aquando da primeira tomada de posse do executivo do movimento popular, Unidos Por São Vicente, “era 10.489.282 euros”. Passados um pouco mais de quatro anos, a “dívida em Dezembro de 2017 passou para 4.675.820 euros, subdividida da seguinte forma: dívida comercial, 3.307.484 e dívida financeira, 1.368.336”, logo a conclusão que chega é uma indicação de uma “redução de 55% do passivo do município”, no entanto há despesas de 2009 que ainda estão por saldar (ver destaque)

Números e um exercício que agradam a Fernando Góis, sobretudo por ver reconhecido que após a sua saída de uma entidade bancária valeu o esforço, contribuindo conjuntamente com a restante equipa de vereação, para o alívio de uma carga financeira que pesava sobre a tesouraria.

Ao DIÁRIO afirma que “o limite máximo de endividamento 1,5 vezes da média da receita dos últimos três anos, que é de 4.758.847 de euros, pode ter um limite de endividamento de 7.138.270 euros. A partir daqui se a Câmara se endividar acima destes valores terá uma penalização efectuado pelo Estado que aproveita para reter verbas do Orçamento”, expressa.

O autarca recorda ter sido exactamente isso que aconteceu quando tomou pulso à gestão: “Quando cá chegamos parte das transferências estavam retidas. Actualmente estamos abaixo de nível”.

Esmiuçando um pouco mais o exercício, Góis aponta que a dívida comercial está escalonada em despesas com intempéries, sendo que essas totalizam, 1.159.691. Na rubrica dos fornecedores de imobilizado o valor atinge os 538.223 euros e os fornecedores de serviços, 1.468.297.

Nada que aflija o ‘vice’ de José António Garcês que não esquece em sublinhar que “o esforço financeiro permitiu reduzir, em termos brutos, mais de 5,8 milhões de euros em apenas quatro anos”.

‘Dor de cabeça’ por resolver

As empresas que participaram nas limpezas do temporal de Dezembro de 2009 ainda não receberam os valores dos trabalhos realizados. Já lá vão nove anos. Fernando Góis lembra que a autarquia tem contabilizado quase 1,2 milhões de euros e que esta verba “foi apurada através de uma auditoria que este executivo mandou efectuar justamente por saber que as firmas tinham prestado serviços, mas não existiam documentos ou facturas que confirmassem essa prestação”.

Passado quase dez anos, Fernando Góis diz que a edilidade “está disponível para pagar, no entanto precisamos que uma entidade superior ateste que poderemos fazê-lo sem incorrermos em ilegalidades”.

Uma dessas entidades pode ser o Tribunal de Contas que recentemente realizou uma auditoria concomitante ao exercício tal como sendo hábito no âmbito das suas competências.

Se chegar essa ‘luz verde’ a autarquia reunirá com os credores propondo-lhes um “acordo de pagamentos” para não comprometer as finanças.