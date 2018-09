S. Roque e Pt.ª do Pargo jogam para a Taça ETTU

As equipas madeirenses do São Roque, em masculinos, e da Ponta do Pargo, em femininos, estreiam-se este fim-de-semana na primeira fase da Taça ETTU em ténis de mesa.

A formação são-roquina integra o grupo D da prova masculina, cuja competição vai decorrer em Odorheiu Secuiesc, na Roménia, ao passo que a equipa da Calheta realiza uma deslocação mais curta, até aos Açores, mais concretamente...