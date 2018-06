‘RVM’ avança um dia mas mantém horários

A organização do Rali Vinho da Madeira já publicou na sua página oficial na Internet o programa actualizado da prova que, recorde-se, sofreu uma alteração em termos de datas, avançando um dia em relação ao que estava inicialmente previsto. A nota importante é que a organização decidiu manter os mesmos horários que constavam do primeiro formato.

Deste modo, os reconhecimentos iniciam-se na terça-feira (dia 31 de Julho), prosseguindo no dia seguinte, enquanto as verificações técnicas e administrativas, bem como a selagem de turbos e caixas se realizam na quinta-feira (16h30/20h00), dia que fica também reservado à sessão nocturna de autógrafos no Casino da Madeira (21h30/23 horas)

O shakedown também avança um dia, realizando-se na manhã de sexta-feira (09h30/12h30), no habitual traçado entre os Cardais e a Água de Pena. À noite, a partir das 19h40, arranca a especial espectáculo da Avenida do Mar, com 2,18 km de extensão.

No sábado de manhã os concorrentes vão para a estrada às 10h04 para a primeira passagem pelo Campo de Golfe (10,47 km), seguindo-se Palheiro Ferreiro (19,08 km), às 10h42. Classificativas repetidas às 13h01 e às 13h39.

À tarde, o rali tem duplas passagens pelas especiais Cidade de Santana (10,81 km), às 16h12 e 18h44, e Ribeiro Frio (10,01 km), às 16h48 e 19h20, e Terreiro da Luta (8,01 km), às 17h41 e 20h13, rumando depois ao Funchal.

No domingo de manhã, a prova vira a Oeste, para as as passagens duplas pelas classificativas de Câmara de Lobos (10,44 km), às 10h33 e 14h41, Ponta do Sol (8,02 km) às 11h14 e 15h12, Ponta do Pargo (13,11 km), às 11h57 e 15h55, e Rosário (11,37 km), às 12h48 e 16h46.

A cerimónia do pódio está agendada para as 17h51 na Praça do Povo, que é, como o DIÁRIO já anunciou oportunamente, uma das novidades desta edição de 2018.