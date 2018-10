Russo virtuoso abre PianoFest2018

Yuri Didenko abre este ano o Madeira PianoFest 2018, uma edição com cinco concertos entre os dias 3 e 11 de Novembro e sete pianistas convidados. O artista russo vai interpretar obras de Rachmaninov e Tchaikovsky no Teatro Municipal Baltazar Dias a partir das 18 horas, a convite da Associação dos Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM), responsável pela organização....