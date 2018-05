Rusga em Santo Amaro detecta três com droga

A Polícia de Segurança Pública apanhou três jovens na posse de droga na sequência de uma investigação levada a cabo pela Esquadra do Funchal que culminou com uma rusga no bairro de Santo Amaro, na madrugada de quinta-feira.

A acção de combate ao tráfico de estupefacientes foi desenvolvida por agentes à paisana da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal que passou a ‘pente fino’ aquele bairro social cujos moradores há algum tempo vêm reivindicando maior presença policial e intervenção no combate ao narcotráfico que ali decorre à vista de todos.

Foi no seguimento desse apelo que a PSP mobilizou um apreciável contingente policial que contou com o auxílio da força ‘musculada’ da Brigada de Intervenção Rápida, garantindo que a operação se desenrolasse sem percalços ou focos de desordem.

Segundo apurou o DIÁRIO, vários indivíduos, muitos deles já referenciados, foram sujeitos a revistas sumárias por parte dos agentes da autoridade que detectaram droga na posse de três jovens, com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos.

Contudo, a quantidade de produto estupefaciente, por sinal haxixe, era insuficiente para justificar a detenção dos indivíduos, nos termos da lei.

A Polícia elaborou auto de notícia e remeteu o expediente para o Ministério Público. R.D.F.