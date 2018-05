Rui Veríssimo estreia-se a vencer na Ordem de Mérito NOS/CGSS

Rui Veríssimo estreou-se, o passado sábado, a vencer uma prova do calendário do Clube de Golf do Santo da Serra.

Naquele que foi o segundo major da época inserido nas Ordens de Mérito NOS do clube, o Torneio NOS Empresa, o jogador veio a triunfar com um resultado final de 38 pontos net, os mesmos que Alfredo Firmino. Contudo no sistema de desempate e obrigando a recorrer-se aos últimos seis buracos como factor de decisão, Rui Veríssimo veio a festejar a vitória final, ao registar seis pares do campo e apenas um buraco furado. Rui Pedro Cunha, completou o pódio com 37 pontos.

No que respeita à classificação gross geral, Pedro Araújo foi o grande vencedor com 72 pancadas, (par do campo), tendo entregue o cartão de jogo com 11 pares, quatro bogeys, dois birdies e um eagle.

Nas restantes categorias, Rui Veríssimo, foi o melhor golfista sénior, Rui Pedro Cunha venceu nos homens, e Gilda Sousa venceu no sector feminino, e com o restante pódio a ser ocupado por July Franco e Ana Bela Camacho.

Referência ainda para os prémios ‘Bola mais perto do Buraco’, onde venceram Antonieta Gardner e Avelino da Silva, enquanto no ‘Drive mais longo’ os vencedores foram Ana Bento e Pedro Araújo.

Circuito Golfe Empresas

Já este sábado tem início a quarta edição do Circuito golfe empresas CGSS/DIÁRIO, evento que este ano tem como grande novidade, a presença de dois jogadores da equipa campeão, no torneio internacional a realizar no mítico campo de St. Andrews.