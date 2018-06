Rui Sardinha está de saída do Nacional

Rui Sardinha está de saída do Clube Desportivo Nacional, interrompendo, assim, uma ligação com mais de duas décadas ao serviço do clube, primeiro como funcionário, depois no papel de dirigente da direcção e de administrador da SAD. Antes disso tudo, recorde-se, foi jogador do clube, nomeadamente das camadas jovens.

Aquele elemento, que durante anos teve papel preponderante na estrutura do futebol alvinegro, abandona as funções de vice-presidente do clube, bem assim de vogal da administração da Nacional SAD.

Ao que apurámos, a saída acontece por vontade própria. Rui Sardinha terá comunicado oportunamente a Rui Alves que não pretendia continuar a exercer funções nos órgãos sociais do clube alvinegro e, por isso mesmo, não faz parte da lista candidata às eleições do próximo dia 18 de Junho.

Para além de Rui Sardinha, o outro nome que deixa de figurar na lista encabeçada por Rui Alves é, naturalmente, o de Gris Teixeira, falecido no ano passado.

Recorde-se que a outra grande novidade na lista, que irá ser apresentada no próximo dia 8 de Junho, é a entrada de João Jasmins, homem forte do projecto do futebol de praia do clube (onde também é jogador) e que foi um dos mentores da onda de apoio à equipa, nos jogos disputados no continente, na época que findou.

De resto, o presidente mantém a restante equipa, procedendo apenas a alguns ajustamentos relativamente a elementos que já integravam a estrutura directiva.

Rui Alves já regressou do Brasil onde esteve à procura de reforços

O presidente do Nacional, Rui Alves, esteve recentemente no Brasil, acompanhado pelo vice-presidente Gustavo Rodrigues, com o intuito de garantir o reforço da equipa profissional de futebol para a próxima época, que será de regresso à I Liga. Para já não se conhecem novidades sobre novos jogadores, mas sabe-se que os contactos estabelecidos foram proveitosos.

Rui Alves, que entretanto já regressou à Madeira, reuniu com responsáveis de três clubes brasileiros, sendo que um deles foi o Cruzeiro de Belo Horizonte. Uma agremiação com a qual o clube alvinegro teve relações privilegiadas no passado e que, de resto, possibilitou a vinda de diversos jogadores que tiveram passagens relevantes pela Madeira, de que são bons exemplos Nené, Fellype Gabriel, Leandro Salino, Wendell, Cléber e Luís Alberto, entre muitos outros.

O presidente do Nacional pretende reactivar essa estreita colaboração com o Cruzeiro, que se revelou frutuosa no passado. Curiosamente, neste momento também o rival Marítimo tem uma parceria com o clube de Belo Horizonte.

Mas as conversações dos dirigentes do Nacional não se resumiram ao Cruzeiro.

Os próximos dias poderão, por isso mesmo, trazer boas novidades para os adeptos alvinegros no que diz respeito a aquisições, sendo certo, no entanto, que o grosso do plantel está formado.