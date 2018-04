Rui Óscar e o golo “inesquecível” ao Porto

Numa semana em que se adensa a intriga, porque vem aí um jogo decisivo nas contas do título nacional, mas também na luta pela Europa, como será a viagem do FC Porto à Madeira, o DIÁRIO recorda o lado bom do futebol. E esse lado, por exemplo, prende-se com um golo fabuloso, provavelmente dos melhores que o Estádio dos Barreiros acolheu, e que valeu a vitória, uma das 13 que o Marítimo contabiliza, sobre o FC Porto. Foi seu autor Rui Óscar, com um chapéu executado a Vítor Baía, guarda-redes dos dragões, de meio campo. “Foi um golo inesquecível que vai perdurar por toda a minha vida e que ficou na memória de todos aqueles que, no estádio ou pela televisão o puderam observar”, contou o antigo jogador do Marítimo em declarações à Rádio Renascença a que o DIÁRIO também teve acesso.

Este jogo aconteceu no dia 8 de Novembro de 1999, no Estádio dos Barreiros, da jornada 10 da Liga. O Marítimo esteve em vantagem, com um golo de Albertino obtido aos 22 minutos, mas, já na segunda parte, Mário Jardel empataria para os ‘dragões’. Aos 85 minutos surgiu o momento mágico de Rui Óscar, que deixou em êxtase os mais de 10 mil espectadores que encheram o estádio.

“Foi um momento de inspiração e de puro instinto, e saiu esse grande golo”, refere com orgulho.

Rui Óscar recorda a passagem pela Madeira, acentuando que “foram três anos muito bons num clube que me deixou as maiores recordações”.

O antigo lateral direito, jogador de baixa estatura, agora com 42 anos, chegou ao Marítimo na temporada de 1997/98, precisamente numa fase critica da colectividade madeirense, que se seguiu ao projecto abortado de Alberto João Jardim no sentido de criar o clube único. Do FC Porto, nesse ano chegaram ainda, a titulo de empréstimo, os centrais Ricardo Silva e Paulo Fonseca (o agora treinador do Shakhtar Donetsk), o médio Bino e o avançado Romeu , mas Rui Óscar veio a titulo definitivo e pela Madeira ficou três temporadas, alcançando o acesso à Taça UEFA precisamente no seu primeiro ano de Marítimo.

Sobre o jogo deste domingo, Rui Óscar considera que “será um jogo muito complicado para o FC Porto, pois jogar no estádio do Marítimo é sempre muito complicado para todos, que não apenas para o FC Porto”, mas considera os ‘dragões’ favoritos à conquista da vitória. “Não sei se será o jogo mais difícil para o FC Porto, nesta recta final para o titulo, pois, por vezes, os jogos mais difíceis tornam-se mais acessíveis, mas será certamente um jogo de grande dificuldade”, realça o antigo jogador de Marítimo e FC Porto.