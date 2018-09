Rui Barreto assume chefia do grupo parlamentar

O presidente do CDS vai assumir, de novo, a partir de 1 de Outubro, a liderança do grupo parlamentar do partido na Assembleia Legislativa. Rui Barreto tinha deixado o lugar, exercido nos últimos meses por Lopes da Fonseca, para integrar a vereação da Câmara do Funchal, mas regressa à nova sessão legislativa para se “focar” no combate político que culminará com as eleições regionais...