Rui Alves vai a votos sozinho

Rui Alves deverá ser o único candidato à presidência do Nacional, nas eleições que estão marcadas para 18 de Junho, uma vez Maurílio Freitas, velha glória do clube alvinegro, que chegou a revelar pretensão em se candidatar, não irá avançar.

A meados de Abril, o adepto nacionalista de 62 anos, que foi o jogador mais utilizado da história do clube, em 337 jogos, revelou a amigos próximos a intenção de concorrer ao acto eleitoral, no entanto terá desistido, até porque o clube está numa fase de glória, com o regresso à I Liga, não existindo no seio da família nacionalista qualquer vontade na mudança.

Como é hábito, Rui Alves não deverá fazer grandes alterações na lista candidata às eleições, existindo apenas um nome por alterar, face ao falecimento de Gris Teixeira.

De resto, a estrutura alvinegra continua no mercado à procura de mais-valias para a próxima época, até porque as principais estrelas da última temporada - Ricardo Gomes, Cristhian e Murilo - já foram descartadas.

Para a semana deverão surgir novidades.