Rui Alves critica G15

Eleito para o nono mandato, Rui Alves mostra ambição perante o novo desafio e deixa críticas ao G15, movimento do qual o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, tem sido um dos rostos principais. Este grupo, criado com o intuito de combater as assimetrias existentes no futebol português, mereceu ontem o reparo de Rui Alves, no dia em que foi novamente eleito como presidente do Nacional.

“Aquilo que devia opor o G15 aos três grandes, o principal ponto da ordem de trabalhos, seria o problema dos direitos televisivos e não foi esse o caso”, apontou o presidente do emblema alvinegro, garantindo que este movimento não tem capacidade para fazer a diferença no panorama actual, marcado pelas assimetrias entre os denominados três ‘grandes’ e os restantes clubes. “São grupos que se reúnem no futebol e que depois resultam em nada”, acrescentou Rui Alves, referindo-se ao G15.

“Em Portugal não há espírito de grupo para nada”, aponta o presidente do Nacional, deixando o seu ponto de vista a esse propósito: “Cada um pensa como é que vai afundar o outro e há uma hipocrisia na formação desses grupos”.

Rui Alves mantém bandeira

Uma das principais bandeiras de Rui Alves, nos últimos anos, tem sido a defesa do futebol profissional como factor de retorno económico para a Região. Neste mandato, que agora se inicia, o presidente do Nacional promete continuar a lutar pelas suas convicções a esse nível. “Espero que, neste novo mandato, haja um retorno da Região a uma aposta num pilar fundamental da afirmação da Madeira”.

Nesse sentido, o presidente do Nacional aguarda a realização daquilo que já foi anunciado, não escondendo a sua expectativa a esse nível: “Penso que há uma sensibilidade crescente do actual Governo nesta temática. Aguardo com alguma curiosidade a execução, ou não, do estudo do impacto económico do futebol profissional na economia da Madeira”.

É neste quadro que Rui Alves diz estar perante “um desafio face à realidade actual”, numa época que marca o regresso do Nacional à I Liga, ficando a Região, de novo, com dois emblemas no topo do futebol português.