O presidente do grupo ‘Os Alvi-negros’, Jorge Miguel Gonçalves, anunciou ontem, no programa ‘Nacional Rádio’, que a entrega dos galardões relativos à temporada 2017/18 acontecerá a 27 de Outubro, durante um jantar que decorrerá na Cidade Desportiva do Nacional, na Choupana, e que entre os homenageados estão Rui Alves (dirigente do ano), Costinha (treinador do ano) e João Camacho...