Rui Abreu diz haver limites aos ataques

O secretário-geral do PSD foi à sessão de abertura do Congresso da JSD dizer que o partido mantém abertas as portas ao diálogo com Lisboa, mas que há limites, porque a defesa dos madeirenses e dos seus direitos não é negociável.

Rui Abreu aproveitou a oportunidade para falar da importância da JSD, para o partido. Algo que não se deve limitar a ‘colorir’ as campanhas eleitorais. É necessário ir mais longe e contribuir com ideias.

O presidente cessante, André Alves, disse ser necessário travar quem anda nas redes sociais a desenvolver uma caça às bruxas. “Não fomos uma jota para as redes sociais, optámos por trabalhar para as pessoas.” E. P.