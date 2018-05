Ruben Micael não foi contactado

Ruben Micael rescindiu contrato com o Paços de Ferreira e o seu nome tem vindo a ser associado ao Nacional, onde realizou duas grandes temporadas, que o ‘lançaram’ para o FC Porto. No entanto, segundo apurámos, não foi ainda contactado pelos responsáveis alvinegros, que estão atentos ao mercado.

Ainda sem novidades no que concerne às propostas de renovação apresentadas a Diogo Coelho, Ricardo Gomes e Felipe Lopes, os alvinegros centram também atenções em Murilo, cuja continuidade no Nacional está a ser trabalhada, ainda que o extremo brasileiro já seja dado como certo no Sporting de Braga, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

De resto, continua em curso a campanha de sócios promovida pelo clube, que permite a todos os adeptos a oportunidade de assistirem a todos os jogos disputados em casa na I Liga, sob o lema ‘Todos unidos no regresso à 1.ª’.

O Nacional está a oferecer aos simpatizantes do clube a oportunidade de terem lugar cativo no Estádio da Madeira por apenas 30 euros por ano (lateral nascente).

Os preços para os restantes sectores do estádio são: 60 euros (central nascente) e 120 euros (bancada poente). f.s.