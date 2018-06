Royal Savoy Classic ‘voltou’ ao Palheiro Golf

Na passada quinta-feira e sábado, o campo do Palheiro Golf serviu de palco para acolher a 15.ª edição do Torneio Royal Savoy Classic, evento que juntou mais de meia centena de golfistas, numa demonstração que o clube, o hotel e o golfe reúnem todas as ‘condições’ para uma grande festa desportiva e social.

Disputado entre sócios do clube, bem como clientes do Hotel Royal Savoy, Carlos Sidónio veio a festejar a vitória na edição de 2018, depois de entregar o cartão com um total de 77 pontos (38+39). O segundo posto, após os dois dias de competição, veio a ser conquistado por Fernando Sousa com 71 pontos (35+36), enquanto o ‘bronze’ foi entregue a Horst Bonnen, também com 71 pontos (35+36).

O prémio para melhor convidado Royal Savoy foi para Andrew Hobson que fez 75 pontos (35+40).

No que diz respeito aos vencedores de cada volta, Cecília Camacho (38 pontos) e Élia Handa (40), triunfaram na ronda inaugural, enquanto no seguindo dia os melhores foram John Caul (38) e Sinead Moynihan (32).

Nos prémios especiais, Andrew Hobson e Sara Correia venceram no drive mais longo, e António Canha da Silva e Manuela Bonnen, na bola mais perto da Bandeira.

Nota final para outro prémio especial em memória de Robin Morris (participante neste Torneio desde o seu inicio e que infelizmente faleceu há dois meses) e que veio a ser entregue a Peter Adamson.

Depois da festa nos greens, os jogadores conviveram num magnífico jantar servido no hotel Royal Savoy.