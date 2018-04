Roteiro - De 19 a 21 de Abril

QUINTA

Quinta-feira é noite de estreias nas salas de cinema da Madeira e esta semana não é diferente. ‘Game Night’ é uma das propostas, uma comédia centrada num jogo inocente que rapidamente acaba num verdadeiro caso de polícia. A outra estreia é uma nova versão do filme ‘O Justiceiro da Noite’, de 1974. Este chama-se ‘Death Wish: A Vingança’, foi realizado por Eli Roth e centra-se num homem, um cirurgião que depois de perder a mulher e ter ficado com a filha ferida em estado grave, decide tomar a justiça nas suas mãos e ir atrás de todos os criminosos da cidade.

‘Resposta Armada’, um drama/thriller com Wesley Snipes, também está na lista, é sobre um grupo de agentes das forças especiais enviados para solucionar um caso misterioso que envolve mortos e fenómenos inexplicáveis.

Para toda a família, há animação. ‘Os Super-Heróis da Selva’ conta a história de um pinguim criado por um tigre que vai defender a selva de uma ameaça.

Começa hoje e decorre até sábado o ‘Popular – Inatel na Rua’, uma mostra de cultura popular. Neste primeiro dia há animação de rua pelas 19h30, na Rua da Queimada de Cima e Largo do Chafariz com a Associação Teatro Amador do Livramento; o espectáculo ‘Abaixo a Livralhada’, pelo Teatro Bolo do Caco, às 20h30 no Inatel Funchal; e um tributo a Max, com Amorim, no Largo do Chafariz, às 21h30.

Amanhã destaca-se o concerto pela Orquestra de Ponteado, às 17h30, no mesmo Largo; e no sábado um concerto no local com os Xarabanda às 21h30. Antes às 15h pode ver teatro de fantoches com o Grupo Aquarela.

Jantar e espectáculo é a proposta regular do Restaurante Bahia, do Casino da Madeira, que tem em cartaz o formato ‘Showtime - The Musical’. Este espectáculo inclui música ao vivo pela Orquestra de Salão do Casino, dirigida pela pianista Aniko Harangi. A partir das 19h30.

Começa hoje pelas 21 horas, na Capela de Nossa Senhora do Faial - Quinta do Faial, no Funchal, a terceira edição do projecto ‘Capelas ao Luar’. Esta primeira iniciativa de 2018 inclui um momento de música renascentista e uma visita guiada por Rita Rodrigues e por Francisco Clode. A participação é livre.

SEXTA

A discoteca Vespas e os outros dois espaços de diversão do grupo promovem um fim-de-semana de dança com a rubrica ‘Easy Friday’ no palco principal, comandado pelo DJ Oxy (Romano Faria) e os visuais de Goldtrix (Paulo Chaves). No Jam a noite intitula-se ‘Let’s Funk’ e conta com selecção musical de Ricardo Campos e Maurílio Freitas. As portas entre os dois espaços abrem pelas 4h30.

Celso Velosa será o homem do leme no serão musical promovido pelo Qasbah - Live Music & Cocktails neste fim-de-semana. Com sessões de música na sexta-feira e no sábado a partir das 23 horas, o DJ e radialista promete “um set que passa por quase todos os géneros musicais de uma forma descontraída, mas sempre um groove envolvente”.

O Mini Eco Bar continua a promover noites alternativas. Na sexta-feira o convite é para uma sessão de ‘Audiotherapy’ com Ly-Polymer, que regressa ao espaço da Rua da Alfândega com os seus discos. No sábado, Hélder Costa assume a ‘Midnight Express’.

‘Enfim, Nós’ é o mais recente espectáculo da actriz Marta Fernandes e do actor madeirense Rúben Silva, juntos a dar vida a Fernanda e ao Zeca numa comédia que conquistou palcos no continente e que vem conquistando também na Madeira. Os dois namorados acabam por ficar presos na casa de banho, onde têm tempo, demais, para reflectir sobre a relação e não só. Para ver amanhã às 21h30 no auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

O GATO – Grupo de Amigos do Teatro está em cena no Teatro Baltazar Dias com o espectáculo ‘Tesouros da Ilha’, a partir do livro com o mesmo título de Luísa Paolinelli. Há sessões para o público em geral hoje e amanhã às 21 horas. No domingo é às 18 horas.

A Orquestra de Bandolins da Madeira realiza o concerto de Primavera pelas 21 horas no Centro de Congressos da Madeira, um espectáculo com as solistas Cláudia Sousa e Diana Quintal. Os bilhetes custam 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Centro de Congressos. A direcção deste espectáculo é de André Martins.

SÁBADO

O Pestana CR7 é palco no sábado de uma festa 3D promovida por uma marca internacional. A ‘Hendricks 3D Flower’ realiza-se no terraço desta unidade hoteleira localizada na Avenida Sá Carneiro até às 4 horas da manhã. Será animada pelas escolhas musicais de dois nomes conhecidos da noite madeirense: Hernandez e Celso Velosa. Reservas a 10 euros.

No âmbito do Madeira Film Festival‎ Screenings 2018 é exibido no sábado, numa das salas do cinema do Forum Madeira, ‘Como Nossos Pais’, um filme brasileiro de 2017 estreado no Festival de Cinema de Berlim, da autoria da realizadora Laís Bodanzky. Rosa (Maria Ribeiro), a protagonista, vive numa luta diária. Um dia descobre através da mãe com quem mantém uma relação difícil, uma verdade que vai mudar completamente a sua vida.

A Festa da Flor está aí, com várias iniciativas. No sábado destaca-se o concerto pela Orquestra Clássica da Madeira no Centro de Congressos da Madeira. A partir das 18 horas a formação musical será liderada pelo maestro convidado David Ramael, numa actuação com a participação do violinista de renome Roby Lakatos.

Sábado é também dia de Encontro com o Cinema. Excepcionalmente o programa das sextas-feiras passou para a frente e vai exibir pelas 21h30, no Centro Cultural John Dos Passos o filme ‘A Rapariga de Parte Nenhuma’, uma produção francesa de Jean-Claude Brisseau. O enredo envolve uma jovem e um professor de Matemática reformado, que a salva. A entrada desta mulher vai transformar a vida deste homem.

João Miguel vem à Madeira promover o seu álbum de estreia. ‘Vertigem’ é apresentado pelo cantor no sábado, pelas 17 horas, na Fnac. A entrada é livre.

O Ensemble de Guitarras da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia junta-se a um grupo de alunos das escolas do Caniçal para um concerto interactivo integrado na temporada artística. No Centro Cívico do Caniçal, pelas 20 horas. A entrada é liv