Rosa Madeira vai com o seu projecto Fado Funcho ao 7.º Festival Internacional de Fado da Catalunha, que conta com a participação de outros artistas portugueses. A cantora faz-se acompanhar pelos músicos Pedro Gonçalves, na viola de arame e rajão; Nelson Ferreira no braguinha e baixo; e Ilídio Ferreira no acordeão. Actua hoje pelas 22h30.

