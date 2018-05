Ronaldo será convidado dos ‘Óscares’ do Turismo

Cristiano Ronaldo é um dos nomes que a comissão organizadora dos ‘World Travel Awards’ quer ver na gala europeia a realizar-se na Madeira, em 2019. O vice-presidente da organização, Chris Frost, está na Região tendo em vista a realização deste grande evento na nossa ilha, adiantando ao DIÁRIO que um dos tópicos a abordar junto de Paula Cabaço e do grupo Pestana é precisamente a visita do ‘astro’ madeirense.

“Esperamos que ele esteja presente no evento. Sabemos que ele é um homem muito ocupado, mas como estamos a pensar organizar a gala em Junho, pode ser possível que ele venha”, adiantou Chris Frost, esclarecendo que a organização “vai convidá-lo”. “Vou almoçar com a Paula Cabaço amanhã [hoje] e esse é um dos tópicos a abordar”, disse o britânico.

Chris Frost explicou ainda que nos últimos anos, e “no caso particular da Madeira” notou-se um crescendo nos votos, primeiro porque somos “muito bons a promover a vossa ilha e depois porque temos Cristiano Ronaldo”, o nosso “maior embaixador”.

“Com o poder das redes sociais angariou várias partilhas e milhões de reacções quando apelou ao voto. Alguém com esse ‘poder’ é muito bom para a Madeira. Tivemos picos muito altos no nosso site a partir do momento em que ele divulgou a Madeira nas redes”, salientou o vice-presidente dos ‘World Traver Awards’.

Quanto à escolha da Madeira para servir de palco a este grande evento, Chris Frost assegurou que essa possibilidade “já estava em discussão”, enumerando de seguida as razões da escolha.

“É a primeira vez que vimos até vós para realizar um grande evento e penso que os convidados que vêm até aqui vão apreciar a estadia. Este é um destino calmo, limpo, seguro, tudo é facilmente acessível, existem vários hotéis, restaurantes, lojas e para todo o sítio que olhamos há sempre uma vista panorâmica. Vocês têm muita sorte em viver neste sítio!”, exclamou Chris Frost, esperando no mínimo a visita entre “300 a 400 profissionais de hotelaria, operadores e companhias aéreas”.

Uma das principais razões da visita de Chris Frost passou também por reunir com o Governo Regional, neste caso com a Secretaria do Turismo e Cultura, no sentido de garantir algum apoio necessário à realização do evento. Não sabendo quais os custos que irão comportar toda a organização, porque varia de país para país, o britânico não tem dúvidas de que esta é uma parceria com profundas vantagens para ambos os lados.

“Uma marca de excelência”

Sobre a credibilidade dos ‘World Travel Awards’, não restam dúvidas de que este “é um selo de qualidade” que todos procuram, especialmente os consumidores. “Programas de atribuição de prémios existem por todo o Mundo, mas estamos a fazer isto há 25 anos e vários destinos pedem a nossa presença. O nosso logo é uma marca de excelência, por isso, se o consumidor estiver à procura de um local para onde viajar e vir a nossa marca ele vai saber que aquele sítio é o melhor dos melhores. O Tripadvisor tem o seu modo de fazer as coisas, mas foca-se em vários aspectos negativos. Nós mostramos os pontos positivos. Para votar as pessoas têm de se registar, só podem votar uma vez em cada categoria e têm de passar por todo um processo para serem aceites”, explicou.

Adaptar-se ao mercado chinês

A gala mundial deste ano realiza-se em Hong Kong, cidade que representa um mercado ao qual a comissão dos ‘World Travel Awards’ está “muita atenta”.

“A Madeira tem de entrar no mercado chinês o máximo que conseguir. Existem dois biliões de habitantes que começam a ter dinheiro no bolso para viajar, algo que não acontecia antes. Mas não basta estabelecer-se protocolos com as companhias aéreas para que existam viagens directas de lá para cá. Os turistas chineses têm necessidades especiais e a Madeira precisa de ter recursos humanos que saibam falar mandarim, porque eles não sabem inglês. Os hotéis têm espaço suficiente para albergar os chineses, mas não conseguem responder às necessidades deles”, elucidou.

Madeira vai acolher a gala europeia dos ‘World Travel Awards’ em 2019

A Madeira deverá investir aproximado 150 mil euros para acolher a gala europeia dos ‘World Travel Awards’ em 2019. Um momento de afirmação do destino que vai mobilizar mais de 300 participantes devendo ocorrer no Funchal, espaço que ainda está em equação porque é precisamente esse aspecto que está neste momento a ser discutido.

Conforme noticiou ontem o DIÁRIO em primeira mão na sua plataforma digital, o anúncio de que o evento se realiza pela primeira vez na Região no próximo ano foi feito a este jornal pela secretária Regional do Turismo e Cultura,

A governante reconhece a importância de “trazer, à Região, uma cerimónia tão impactante, quer do ponto de vista dos galardões a atribuir, quer ao nível da representação dos destinos nomeados que será assegurada, à escala europeia, numa extraordinária e inédita oportunidade de promoção mas, também, de divulgação das nossas potencialidades ao exterior”.

Embora há muito desejada, a escolha do destino Madeira começou a ser delineada no ano passado, em Dezembro, no Vietname, na cerimónia da 24.ª edição daqueles que são considerados os “Óscares do Turismo”, altura em que, junto da Secretária Regional do Turismo e Cultura, esta questão foi abordada pela organização dos World Travel Awards, que está de visita à Região, precisamente, nesta semana, para inteirar-se das condições logísticas que irão suportar “um evento desta natureza e grandeza”.

Paula Cabaço entende que a projecção que tem sido ganha, ao longo dos últimos anos, nos World Travel Awards, está, naturalmente, na origem da escolha do nosso destino, para a próxima Gala. “Reconhecimentos consecutivos, tanto a nível mundial como europeu, que não posso deixar de associar ao esforço, profissionalismo e empenho de todos os parceiros privados deste sector, na Região e, naturalmente, à nossa população e ao seu envolvimento directo nesta actividade económica, a quem agradeço, esperando que possamos, em conjunto, corresponder às exigências e expectativas de que este grande evento se reveste”, refere.

Em 2017, a Madeira foi distinguida pela terceira vez consecutiva como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’. E foi na cerimónia da 24.ª edição dos World Travel Awards, evento que decorreu no hotel JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, no Vietname, que tudo começou a ser pensado. Até porque a Madeira fechava o ano obtendo o pleno, já que em Setembro havia revalidado o título europeu, que havia ganho em 2016, 2014 e 2013 e achava que podia dar maior expressão a estes prémios e com estes ganhar maior notoriedade, como agora se confirma.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo, à escala global, bem como o trabalho desenvolvido na área da indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade, sendo a selecção dos nomeados feita pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.

Os prémios representam uma das distinções mais importantes que os diversos agentes do sector turístico podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.