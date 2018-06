Ronaldo sem igual

Sem igual. Cristiano Ronaldo arrasou na estreia, marcou três golos e rubricou exibição de enormíssima qualidade. Ninguém conseguiu acompanhar este desempenho na primeira jornada do Mundial. Já Lionel Messi e Neymar desiludiram, precipitando resultados menos positivos de Argentina e Brasil, respectivamente. É inequívoco que qualquer uma destas selecções depende, em boa parte, das suas maiores figuras. Os próprios colegas de equipa admitem essa evidência. Quando a estrela se ofusca o colectivo sente e isso reflecte-se na capacidade exibicional. Messi até falhou uma grande penalidade, enquanto Neymar não teve a capacidade de decidir, mostrando estar longe da sua melhor condição física.

Paralelamente a toda a restante magia do Mundial, as atenções também estão colocadas nestes três jogadores. O último pódio de Melhor do Mundo foi deles (CR7, Messi e Neymar, por esta ordem). Afinal, dois têm dominado o futebol na última década (cinco Bolas de Ouro cada) e o outro é o mais sério candidato à sucessão. Mas na ronda inaugural só um brilhou.

Comparamos os números dos três jogadores na primeira jornada do Campeonato do Mundo. Justiça seja feita, o egípcio Salah também deveria entrar neste lote, mas não jogou na primeira ronda, uma vez que não está totalmente recuperado, ficando fora desta análise. A estatística, muitas vezes, ajuda a perceber desempenhos, mas para este caso o que conta, verdadeiramente, é a ‘velha’ eficácia. Nesse ponto, o madeirense não teve rival à altura e já é mesmo o melhor marcador do Mundial, depois do ‘hat-trick’ à Espanha.

Importa não esquecer o nível de dificuldade motivado pelo adversário. Portugal encontrou o opositor de maior cotação, comparativamente com Argentina e Brasil, que defrontaram Islândia e Suíça, respectivamente. Até por aí, note-se, o empate tem diferentes sabores e só pode ser considerado um resultado positivo na perspectiva de Portugal.

Lionel Messi até foi o que mais rematou (11 vezes), mas nem da marca de penálti conseguiu bater o islandês Thor Halldorsson. Neymar, bastante castigado pelas faltas dos suíços, rematou tantas vezes como Ronaldo, mas longe de alcançar os mesmos resultados. O madeirense marcou um de penálti, surpreendeu David De Gea da meia distância e, já perto do fim, apontou aquele magnífico livre, momento candidato a um dos melhores deste Campeonato do Mundo.

Há, além de tudo o resto, um ponto que vale a pena destacar. Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo ainda consegue atingir a velocidade top de 33,98 km/h. Isso aconteceu num dos seus 30 sprints ao longo do jogo com a Espanha... Além de todos os recordes já destacados, e aqueles que ainda terá a oportunidade de derrubar, o jogador madeirense surpreende em cada momento do jogo, atingindo números verdadeiramente notáveis. Só ao alcance do melhor... dos melhores.

O Mundial ainda reserva muitos jogos e, por isso, resta aproveitar esta dádiva que é ter os melhores reunidos no mesmo palco. Atentos às próximas proezas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. É claro que isso terá, com toda a certeza, considerável peso na hora da votação para o Melhor Jogador do Mundo, tanto no prémio da FIFA como na distinção da France Football.