Ronaldo saiu lesionado

Cristiano Ronaldo saiu ontem lesionado do clássico espanhol, com uma entorse no tornozelo esquerdo.

O futebolista madeirense sofreu uma forte pancada de Piqué, quando marcou o golo do empate para o Real Madrid, aos 14 minutos - Suárez tinha adiantado o Barcelona no marcador (10) - e, na altura, chegou a deixar o campo, para ser atendido pela equipa médica merengue.

Voltou, no entanto, ao jogo, mas sempre com queixas, que o não impediram de terminar os primeiros 45 minutos, altura em que substituídio por Asensio.

Um primeiro exame realizado em Camp Nou revelou que o capitão da selecção nacional sofreu uma entorse de tornozelo e que nas próximas horas serão realizados mais exames para determinar a extensão da lesão, encontrando-se neste momento em dúvida para a final da Liga dos Campeões, em Kiev (26 de Maio), com o Liverpool.

Fora isso, com o golo apontado ao Barcelona, na conclusão de uma grande jogada colectiva, Cristiano Ronaldo conseguiu igualar Di Stéfano na lista de melhores marcadores do Real Madrid nos clássicos, com 18 golos marcados.

Quanto ao encontro, na primeira parte, para além dos dois golos, ficou marcado por muitas quezílias. Numa delas, Sergi Roberto acabou expulso por agressão a Marcelo.

Na segunda parte, já sem o rival em campo, Messi colocou o Barcelona na frente do marcador, à passagem dos 53 minutos.

O Real Madrid foi para a frente, na tentativa de anular a desvantagem, algo que conseguiu vinte minutos depois, por intermédio de Gareth Bale.

Com este resultado, o Real Madrid desaproveitou a oportunidade se aproximar mais do vizinho Atlético mas é preciso ter em conta que ainda tem um jogo a menos.