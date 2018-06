Ronaldo “merece mais e melhor”

Quando foi revelado, a 29 de Março de 2017, o busto criado por Emanuel Santos ganhou rapidamente fama e foi motivo de grande chacota, mesmo ao nível internacional. Na altura, Rita Rodrigues, investigadora do ARTIS (Centro de Investigação do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e do CIERL (Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira), lamentava a colocação num espaço público de uma peça, “à qual forçosamente se quer “apelidar” de escultura, que não tem qualquer valor artístico. A atribuição e classificação de um objecto como obra de arte segue preceitos universais, e não se trata apenas de gosto”, recordava num post público na sua página de Facebook.

Ontem, instada a comentar o novo busto, a investigadora e docente, actualmente a desempenhar funções na Direcção Regional de Cultura, começa por dizer que “representar o rosto e/ou busto deste jogador, ou mesmo de corpo inteiro, não é tarefa fácil para quem quer registar com realismo/naturalismo (visual) as suas feições. Nem mesmo um escultor hábil e exímio na técnica, como é o escultor Ricardo Veloza, conseguiu essa proeza”, acrescenta.

E explica: “aventurar-se na representação do busto de Cristiano Ronaldo implica um domínio extraordinário do olhar/ver, do representar (anatomia, proporção, escala) e domínio técnico dos materiais escolhidos (com as respectivas técnicas e especialmente explorando as capacidades plásticas dos suportes e materiais). Além de captar a essência do ser (a sua dimensão humana)”, diz Rita Rodrigues.

O busto da autoria de Emanuel Santos apresenta, como aliás já havia notado a 29 de Março do ano passado, “fragilidades plásticas básicas, cujo objecto/peça final não merece a designação de obra de arte, como se pretendia (pretende). É uma peça cheia de lacunas estruturais, formais, etc. Na altura questionei, porque a peça foi colocada em espaço público – Aeroporto Internacional da Madeira/Cristiano Ronaldo, e pretendia a projecção da Madeira além fronteiras, porque não fora aberto um concurso público? E reforcei que seria uma forma correcta e democrática, quer na proposta de criação e produção da escultura, quer nos procedimentos da respectiva homenagem a este grande jogador. Perdemos, assim, a oportunidade de deixar uma marca e presença contemporânea, que no futuro próximo ou distante fosse orgulho de todos os madeirenses. Lembremos, por exemplo, as esculturas que habitam o nosso arquipélago como as de Leopoldo de Almeida, Francisco Franco, Amândio de Sousa, António Duarte, Jorge Vieira, António Aragão, Lagoa Henriques, Celso Caires, e até Anjos Teixeira ou Ricardo Veloza, só para dar alguns exemplos, que independentemente do nosso gosto pessoal ficarão e marcarão território na arte pública.”

Sobre a nova escultura, e desconhecendo o seu autor, “o que não está em questão, aliás como acontecia com a peça de Emanuel Santos”, Rita Rodrigues diz que, “embora revelando um domínio técnico e plástico, mais consistente (anote-se a modelação, por exemplo), fica, residualmente, e mais uma vez, num rosto pouco expressivo, estático, diria frio, que em nada abona em prol da figura ímpar e singular (ser, indivíduo) que é Cristiano Ronaldo”. E vai mais longe: “Cristiano Ronaldo merece mais e melhor”. Por isso, questiona: “Para quando uma verdadeira escultura, na Madeira, que identifique e valorize Cristiano Ronaldo? Porque não pensar, conceber, projectar, executar uma peça simbólica e metafórica, através da qual seja possível ver/sentir a força e importância deste jogador?”