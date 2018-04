Ronaldo já correu 92 km nesta ‘Champions’

10 jogos, 900 minutos e 92,142 quilómetros percorridos no relvado. Este é o registo de Cristiano Ronaldo na presente Liga dos Campeões, de acordo com uma notícia publicada pelo jornal espanhol Marca. Além de ser o melhor marcador da competição, com 15 golos, o madeirense é o jogador com a maior distância percorrida entre os ‘merengues’. Hoje tem nova oportunidade para brilhar, na primeira mão das meias-finais, diante do Bayern Munique, na Alemanha. Os números sublinham o excelente momento de forma de Cristiano Ronaldo, tendo o objectivo de conquistar a terceira Liga dos Campeões consecutiva.

O internacional português também foi elogiado pelos adversários desta meia-final da Liga dos Campeões. Jerome Boateng, central do Bayern, foi claro: “Não tem fragilidades. Marca com o pé esquerdo, com o direito, com a cabeça”. O treinador, Jupp Heynckes, lembrou a carreira de sucesso do jogador madeirense.