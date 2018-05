Ronaldo disse adeus ao Real Madrid

Cristiano Ronaldo despediu-se ontem do Real Madrid, deixando bem vincado a possibilidade de sair no imediato. “Foi muito bonito estar no Real Madrid”, frisou, de forma enigmática, sem se alongar e fazendo questão de valorizar os adeptos ‘merengues’. “O importante era ganhar, entrar para a história e agora há que seguir em frente. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigado à ‘afficion’”, revelou.

Três oportunidades de golo

Em relação à final da Champions, em termos individuais, Cristiano Ronaldo ficou em ‘branco’, pelo terminou a temporada ‘milionária’ com 15 golos, a dois do recorde que detém, conseguido na época de 2013/14.

O madeirense não fez uma exibição de gala mas teve três boas oportunidades para marcar, a primeira logo aos 12 minutos, após uma arrancada pela direita e remate fortíssimo, que saiu ligeiramente por cima da barra.

Muito marcado, sem espaço para brilhar, o capitão da selecção nacional só voltou a aparecer em jogo aos 42 minutos, num bom remate de cabeça, após cruzamento de Isco, que Karius defendeu com dificuldade.

Já na segunda parte (73), lançado por Gareth Bale, Cristiano Ronaldo surgiu isolado na frente de Loris Karius mas permitiu a intervenção do lateral Andrew Robertson, que retirou o ‘pão da boca’ ao madeirense.