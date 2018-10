Romantismo do séc XIX chega ao Porto da Cruz

É com música do século XIX que o organista Sérgio Silva regressa ao Festival de Órgão da Madeira, onde esteve em 2015. O mestre em Música pela Universidade de Évora e organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau em Lisboa actua com a soprano Cecília Rodrigues, a partir das 21h30 na Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe, no Porto da Cruz.

O programa é dedicado...