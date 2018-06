Rogério e Patrícia ganham mais que Albuquerque e Calado

Imagine que o seu patrão lhe dá a oportunidade de auferir 40% de um fundo sobre o vencimento. Enjeitaria essa benesse? Pois bem, os dois directores regionais adjuntos das Finanças e da Economia, Rogério Gouveia e Patrícia Dantas Caires, acumulam estas funções com o cargo de vogais no Conselho de Administração do Fundo de Estabilização Tributário (FET-M), que lhes dá o direito de beneficiarem de um suplemento máximo na ordem dos 1.493,63 euros, além dos 3.734,06 euros de ordenado base ilíquido.

Contas feitas auferem vencimentos acima dos valores recebidos pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do vice-presidente, Pedro Calado. Qualquer coisa como 5.222,68 euros contra os 4.959,72 de Albuquerque ou 4.768,96 de Calado.

Uma situação que está a surpreender algumas figuras que trabalham nos mais diversos departamentos do governo, em especial na Vice-presidência e na Autoridade Tributária (AT), uma vez que consideram desproporcional a remuneração pelo simples facto de ambos auferirem mais do que os seus superiores hierárquicos. Mas não é só.

A denúncia anónima acompanhada pelos despachos publicados no JORAM a 26 de Abril deste ano, indicam no seu artigo 4 que as remunerações “mantêm-se” iguais ao despacho de 10 de Janeiro de 2008. Ou seja, Rogério Gouveia e Patrícia Dantas Caires possuem um ordenado base ilíquido de 3.734,06 por desempenharem o cargo de directores regionais adjuntos, contudo podem ainda juntar os 40% (1.493,63) do Fundo Autónomo não personalizado, afecto à Vice-presidência do Governo.

A gratificação mensal dos membros do Conselho de Administração do FET-M destina-se, dizem-nos, aos vogais onde estão ainda José Manuel Ventura Garcês e Maria Fátima Aguiar ficando fora destas contas a presidente do órgão, Lina Maria Ferraz que não tem qualquer rendimento sobre o vencimento base do cargo de dirigente.

É exactamente neste pequeno detalhe que reside a outra parte da surpresa, o que revela, pelo menos na opinião de quem denuncia o assunto, que o FET-M não deverá possuir uma responsabilidade tão exigente ou tão complexa como poderá ser dito para servir de justificação. Se assim fosse, alegam, a presidente deste órgão também teria a mesma correspondência percentual do valor atribuído aos vogais.

Ora é olhando para a gratificação que a especulação emerge, subindo de tom a cada dia que passa nos corredores dos vários departamentos da administração pública regional e nos mais variados cargos.

Aqueles que já conheciam a respectiva lei orgânica lembram-nos que era uma questão de dias ou de meses para que a constatação se tornasse mais clara. De qualquer modo, sublinham que ninguém pode alegar desconhecimento, na medida em que esta proposta foi apresentada e votada nos dias subsequentes à remodelação do Governo Regional desencadeada por Miguel Albuquerque antes de terminar o ano de 2017.