Roger Augusto vem treinar o futsal

O Marítimo anunciou ontem, no site oficial do clube, a contratação de Roger Augusto para treinar a sua equipa de futsal que, na próxima temporada, vai militar uma vez mais na II Divisão Nacional, substituindo Filipe Costa que, contudo, mantém-se na coordenação da modalidade.

Roger Augusto, 40 anos, professor de profissão, foi adjunto de Alípio Matos no Benfica em 2003, ano em que enveredou pela área do treino, tendo se sagrado vice-campeão europeu. Como treinador principal, levou o Operário de São Miguel (Açores) da III divisão Nacional ao principal escalão do futsal nacional, tendo conquistado, no ano de estreia, o 6º lugar. Trabalhou ainda em Espanha (Melila), Inglaterra e em França.

Carlos Pereira, no acto de apresentação do técnico, afirmou que “mesmo que a Região não esteja de acordo, é nosso dever contribuir para a evolução de uma modalidade que, recentemente, conquistou o título europeu”. Recorde-se que recentemente o Marítimo renovou com 10 jogadores do plantel da última temporada e anunciou a contratação de um jovem internacional, Rafinha de seu nome.