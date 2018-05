Rodrigo e Leonor são campeões regionais sub-14

Rodrigo Oliveira (Roberto Costa TC) e Leonor Cardoso (Madeira Beloura Tennis School) sagraram-se no passado domingo campeão da Madeira de ténis em sub-14.

Numa prova disputada no Parque Desportivo de Água de Pena, e que contou com 12 atletas, Leonor Cardoso foi a jovem tenista mais regular em prova, conseguindo um total de quatro vitórias nos quatros jogos disputados, numa competição jogada no sistema de todos contra todos a uma volta. Já Joana Nascimento (Ludens Clube Machico) e Guadalupe Vieira (Roberto Costa TC) viriam a fechar o pódio.

Na prova masculina Rodrigues Oliveira festejou o título regional depois de vencer na final o atleta do Nacional Pedro Quintal por 4-6 7-5 e 6-1. Já Francisco Lopes (Marítimo) e José Pedro Lopes (Ludens CM) mediram forças pela medalha de bronze, com o verde-rubro a vencer por duplo 6-4.