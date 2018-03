‘Rodin’ vai à Rússia

O Madeira Ballet Theatre, grupo da Associação de Dança e Artes da Madeira, está a caminho da Rússia, onde ao longo dos próximos dias vai apresentar o espectáculo ‘Rodin’, assim como partilhar alguns dos conhecimentos em workshops, anuniou a ADAM. A partida foi ontem, estando a primeira apresentação do grupo prevista para o dia 29, em Sovietskyi. Antes, no dia 27, o grupo dá um workshop em Moscovo, adiantou Francisco Cháchá.

Estas viagens à Rússia começaram em 2009 e são possíveis através da ligação com um amigo do grupo em Ecaterimburgo, que tem trabalhado na programação do lado de lá. Este ano preparou tudo para a ida de Francisco Cháchá, Leandro Rodrigues, Sara Freitas e Mariana Loja, assim como de Sergey Abakumov, professor, coreógrafo e mentor.

Nesta deslocação levam ‘Rodin’, a partir da vida do escultor, uma vida marcada por duas paixões, Rose Beirut e Camille Claudel. “Rose Beirut é a musa inspiradora, mulher e modelo da maioria das obras de Rodin, e que o acompanha toda a vida. A Camille Claudel é a mulher misteriosa a quem o criador podia abrir a sua alma e os seus segredos, tornada nova inspiração para suas obras”, revela a sinopse. O bailado, feito de luz e sombra, representa o mundo deste criador, “a forma como é atraído pelo mundo erótico no seu estado mais puro e natural”.

‘Rodin’ foi o primeiro espectáculo criado por Sergey Abakumov para o Madeira Ballet Theatre, seguiram-se ‘Fado Eterno’, ‘Noites Brancas’, ‘Carmen’ e ‘Guerra e Paz’. Optaram por levá-lo, mantendo a história e investindo em alguns melhoramentos. Foi apresentado no Forum Machico nos dias 17 e 18, uma espécie de preparação para as várias apresentações lá fora.

O programa da digressão do Madeira Ballet Theatre, divulgado pela ADAM, começa com um workshop no dia 27, seguido de uma primeira apresentação de ‘Rodin’ no dia 29 em Sovietskyi, como referido. No dia 30 é apresentado em Karpinsk, e no dia 31 o grupo dá novo workshop em Ecaterimburgo, cidade onde apresentam ‘Rodin’ nos dias 2 e 5 de Abril. Antes, no dia 1 de Abril apresentam o espectáculo na cidade de Verkhnyaya Salda. No dia 3 ‘Rodin’ está em cartaz em Chadrinsk e no dia 4 em Kamyshlov.