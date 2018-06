Rivais lutam pela Taça

As equipas de juniores do Marítimo e do Nacional disputam esta tarde (18 horas), no Campo Municipal da Ribeira Brava, a final da Taça da Madeira do escalão.

Uma final que reedita a discussão que as duas equipas protagonizaram recentemente pela subida à I Divisão nacional do escalão, objectivo que, recorde-se, somente os verde-rubros conseguiram atingir.

Esta é apenas uma das muitas finais da Taça da Madeira de futebol agendadas para este fim-de-semana. Igualmente hoje, pelas 15 horas, também no Campo Municipal da Ribeira Brava, as formações verde-rubro e alvinegra decidem o vencedor do escalção de infantis (sub-13), em mais um encontro que se adivinha muito interessante de seguir.

Amanhã, no mesmo recinto, pelas 10h30, é a vez das equipas do Marítimo A e do Câmara de Lobos disputarem a final da Taça da Madeira de Juvenis, em mais um embate que motiva muitas atenções.

Referência ainda para o escalão de iniciados, que tem agendado para amanhã a disputa das meias-finais da mesma competição.

Assim, no Campo Adelino Rodrigues defrontam-se as equipas do Barreirense e Xavelhas, enquanto no Complexo do Marítimo, em Santao António, Marítimo A e Nacional A discutem a presença na final. Ambos os jogos agendados para as 10h30.