Rita Andrade representa a Região em Estrasburgo

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, participa hoje e amanhã, em representação da Região Autónoma da Madeira, na 35.ª Sessão do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa que se realiza no Palácio da Europa, em Estrasburgo, França.

Este congresso é um órgão consultivo do Conselho da Europa formado por representantes das colectividades...